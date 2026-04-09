Баскетболистки УГМК обыграли "Надежду" и вышли в финал чемпионата России
18:54 09.04.2026
Баскетболистки УГМК обыграли "Надежду" и вышли в финал чемпионата России

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Екатеринбургский УГМК обыграл оренбургскую "Надежду" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женских команд и вышел в финал турнира.
Встреча в Оренбурге завершилась победой гостей со счетом 84:61 (17:21, 24:18, 21:9, 22:13). У хозяек больше всех очков набрала Елизавета Комарова (21). В составе УГМК самой результативной стала Анастасия Олаири Косу (18 очков).
Итоговый счет в серии до трех побед - 3-0 в пользу УГМК. В финале действующий победитель чемпионата России сыграет с курским "Динамо".
