Баскетболистки УГМК обыграли "Надежду" и вышли в финал чемпионата России

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Екатеринбургский УГМК обыграл оренбургскую "Надежду" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женских команд и вышел в финал турнира.

Встреча в Оренбурге завершилась победой гостей со счетом 84:61 (17:21, 24:18, 21:9, 22:13). У хозяек больше всех очков набрала Елизавета Комарова (21). В составе УГМК самой результативной стала Анастасия Олаири Косу (18 очков).