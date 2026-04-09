Ростовцев оценил зарплаты тренеров в сборной России по биатлону

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, рассказал РИА Новости, что привлечь тренеров к работе со сборной России трудно из-за уровня заработной платы.
Ранее работу с командой завершили старшие тренеры Юрий Каминский и Артем Истомин.
"Есть справедливые вопросы по уровню заработной платы, которая сегодня есть благодаря Минспорту и ЦСП. Да, нас обеспечили всей подготовкой по нашим заявкам, за что хочется сказать большое спасибо. Тем не менее уровень зарплаты наших специалистов, к сожалению, не такой высокий, как в регионах. Поэтому многие тренеры просто предпочитают работать в регионах и проводить 250-260 дней в году дома, получая при этом существенно больше. Безусловно, это весомый аргумент. Есть такие бытовые хозяйственные вещи. Так что работа в сборной - это больше идея и перспектива, чем заработная плата", - сказал Ростовцев.