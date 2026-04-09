Меланья Трамп опровергла сообщения СМИ о ее связях с Эпштейном

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп решительно опровергла слухи о личных связях с обвиненным в секс-торговле финансистом Джеффри Эпштейном, назвав подобные обвинения злонамеренной попыткой дискредитировать ее репутацию на фоне общих знакомств.
"Ложь, связывающая меня с позорным Джеффри Эпштейном, должна прекратиться сегодня же. Лица, которые лгут обо мне, лишены этических стандартов, скромности и уважения. Я не возражаю против их невежества, но я отвергаю их злонамеренные попытки опорочить мою репутацию. Я никогда не была в дружеских отношениях с Эпштейном", - сказала первая леди, выступая в Белом доме.
Меланья Трамп подчеркнула, что периодические пересечения с Эпштейном объясняются исключительно совпадением их с Дональдом Трампом социальных кругов в Нью-Йорке и Флориде, где приглашение на одни и те же мероприятия является обычной практикой.
Первая леди США также отметила, что никогда не была жертвой Эпштейна и не располагала никакой информацией о его преступной деятельности.
Ряд сми в США и Европе ранее сообщали о якобы связях Меланьи Трамп с ныне покойным Эпштейном. Так, в сентябре газета Telegraph сообщала, что из новой книги британского писателя Эндрю Лоуни о герцоге Йоркском убрали упоминание о знакомстве Дональда Трампа с женой Меланьей через Эпштейна. Поводом стали претензии первой леди США, пригрозившей сыну бывшего президента Джо Байдена Хантеру иском на миллиард долларов за "клевету" о её связях с Эпштейном.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.