Трамп в ситуации с Ираном начал понимать, что вляпался, считает Степашин

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ситуации с Ираном начал понимать, что "вляпался", заявил РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
"Сейчас снова обострилась ситуация, связанная с атакой Израиля на Ливан, на Бейрут, на "Хезболлу". Мне кажется, что всё это пока очень и очень сложно. Отложенное какое-то может быть мирное решение, но то, что Трамп вляпался, по-моему, он даже сам начал это понимать", - сказал Степашин, оценивая устойчивость перемирия между Ираном и США.
Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Говоря о ситуации в Ливане, Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по этой стране не было включено в соглашение с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах". Израиль продолжает обстрелы Ливана, включая столицу Бейрут и крупнейший город юга страны Тир. Тегеран же считает это нарушением достигнутого США и Ираном перемирия.