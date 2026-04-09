Рейтинг@Mail.ru
Трамп в ситуации с Ираном начал понимать, что вляпался, считает Степашин - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 09.04.2026
Трамп в ситуации с Ираном начал понимать, что вляпался, считает Степашин

© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ситуации с Ираном начал понимать, что "вляпался", заявил РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
"Сейчас снова обострилась ситуация, связанная с атакой Израиля на Ливан, на Бейрут, на "Хезболлу". Мне кажется, что всё это пока очень и очень сложно. Отложенное какое-то может быть мирное решение, но то, что Трамп вляпался, по-моему, он даже сам начал это понимать", - сказал Степашин, оценивая устойчивость перемирия между Ираном и США.
Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Говоря о ситуации в Ливане, Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по этой стране не было включено в соглашение с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах". Израиль продолжает обстрелы Ливана, включая столицу Бейрут и крупнейший город юга страны Тир. Тегеран же считает это нарушением достигнутого США и Ираном перемирия.
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампСергей СтепашинХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала