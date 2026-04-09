Politico: Рютте не удалось смягчить враждебность Трампа к НАТО

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте, похоже, не помогла смягчить враждебность американского лидера к союзникам Штатов по альянсу, пишет издание Politico.
Трамп после встречи с Рютте выразил уверенность в том, что организация снова не придет на помощь США, когда это потребуется Вашингтону.
Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.
