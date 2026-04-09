КАЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Инвестиционно-венчурный фонд (ИВФ) Татарстана реализует комплексную программу стимулирования стартапов, в прошлом году он вместе с партнерами выделил на эти цели более 2 миллиардов рублей, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

"Инвестиционно-венчурный фонд республики реализует комплексную программу стимулирования стартапов. В прошлом году ведущим финансовым институтом развития республики вместе с партнерами на эти цели было выделено более 2 миллиардов рублей и профинансировано 37 проектов", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания Российского венчурного форума.

По информации Минниханова, Фондом науки и технологий Татарстана был запущен уникальный грантовый конкурс для расширения научно-производственной кооперации вузов с предприятиями реального сектора экономики. В результате 25 компаний получили на внедрение 35 инновационных технологий более 800 миллионов рублей: это 236 миллионов рублей бюджетных средств и порядка 600 миллионов рублей - из частных источников финансирования.

Глава Татарстана отметил, что развитие технологического предпринимательства неразрывно связано с деятельностью научно-образовательного комплекса. Неслучайно ключевая стратегическая инициатива России носит название "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"Отрадно, что научно-образовательные организации республики активно включились в реализацию национальных проектов технологического лидерства. В этих рамках наши университеты и исследовательские учреждения уже привлекли около 3,2 миллиарда рублей по критически важным для отечественной экономики направлениям", - сказал он.

Минниханов напомнил, что в Татарстане функционирует целая система финансовых и нефинансовых институтов инновационного развития, ориентированных на стимулирование технологического предпринимательства, технологического лидерства, в том числе три особые экономические зоны, технопарки, индустриальные площадки. Только за последние годы республика при содействии федерального правительства обзавелась десятками новых объектов научно-образовательной инфраструктуры, среди которых научные центры мирового уровня, передовые инженерные школы, специализированные институты инновационного развития, функционирующие на платформе университетского технологического предпринимательства.