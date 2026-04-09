Соболенко снялась с турнира в Штутгарте

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко из-за травмы снялась с теннисного турнира в немецком Штутгарте.
Грунтовые соревнования Porsche Tennis Grand Prix категории WTA 500 с призовым фондом более 1,2 млн долларов пройдут с 13 по 19 апреля.
"Я очень надеялась получить еще один шанс побороться за этот Porsche. К сожалению, после Майами я получила травму. Хотя я делала все возможное, чтобы восстановиться вовремя, я не готова к этим соревнованиям", - написала Соболенко в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).