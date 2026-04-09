Синдаров стал самой громкой сенсацией со времен Фишера, считает Смагин

"На 99% Синдаров турнир выиграет, и это, наверное, один из самых сенсационных результатов со времен Фишера. Да, он мог бы выиграть турнир претендентов, набрать +3 или +4, но чтобы за четыре тура до конца иметь +6 и так деморализовать соперников - такого не припомню, - сказал Смагин РИА Новости. - Нельзя сказать, что Синдаров имеет подавляющее преимущество по игре, но удивительным образом он создает такие психологические ситуации, в которых его соперники допускают необъяснимые для их уровня ошибки. Минимум половину партий он выиграл таким образом, да и сегодняшнюю партию Прагнанандха проиграл в один ход в позиции, в которой у него было как минимум не хуже".