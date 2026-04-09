Синдаров стал самой громкой сенсацией со времен Фишера, считает Смагин

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров, почти обеспечивший себе победу в проходящем на Кипре турнире претендентов на мировую шахматную корону, стал самой громкой сенсацией со времен американца Роберта Фишера, считает вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
В четверг Синдаров одержал белыми победу над Рамешбабу Прагнанадхой из Индии. У шахматиста из Узбекистана стало восемь очков после 10 туров. Следом идут Аниш Гири (Нидерланды) с шестью очками и американец Фабиано Каруана (5). В турнире осталось провести четыре тура.
"На 99% Синдаров турнир выиграет, и это, наверное, один из самых сенсационных результатов со времен Фишера. Да, он мог бы выиграть турнир претендентов, набрать +3 или +4, но чтобы за четыре тура до конца иметь +6 и так деморализовать соперников - такого не припомню, - сказал Смагин РИА Новости. - Нельзя сказать, что Синдаров имеет подавляющее преимущество по игре, но удивительным образом он создает такие психологические ситуации, в которых его соперники допускают необъяснимые для их уровня ошибки. Минимум половину партий он выиграл таким образом, да и сегодняшнюю партию Прагнанандха проиграл в один ход в позиции, в которой у него было как минимум не хуже".
"То, что Синдаров обыграл в первом круге самого сложного для себя конкурента - Каруану, наложило на дальнейший ход турнира огромный отпечаток, - продолжил Смагин. - Каруана стал сам не свой, и, собственно говоря, после этой победы у Синдарова не оказалось больше конкурентов. Только он сам. Да и себя он из конкурентов исключил, очень четко зафиксировав вторую половину турнира. Мог выиграть и вчера (у немца Маттиаса Блюбаума), его сопернику повезло".
Предсказать такую игру Синдарова было невозможно, считает собеседник агентства. "Тем не менее еще есть для Синдарова небольшая опасность. Ему еще играть две партии черными с Каруаной и с Гири. Которым, по большому счету, уже все равно, но они вполне могут захотеть хлопнуть дверью. И это для Синдарова опасные партии. Вряд ли, если он их проиграет, для него что-то изменится в конечном результате, но они покажут, что значительная доля везения для него в турнире была. Но очевиден тот факт, что он лучше всех был готов к жесткой борьбе. Сошлись для него звезды - Синдаров мало того, что качественно играет, он еще и находится в отличной физической и психологической форме. Все эти составляющие и обеспечивают обычно конечный успех. А в том, что он для него будет, уже, думаю, никто не сомневается", - заключил Смагин.