"Севералмаз" планирует расширение добычи алмазов в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 9 апр – РИА Новости. Компания "Севералмаз", входящая в структуру холдинга "Алроса", планирует расширение добычи алмазов на новых месторождениях в Архангельской области, а также усиление кооперации с научными и промышленными центрами региона, сообщил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев на встрече с губернатором Александром Цыбульским.

Как отметили стороны, "Севералмаз" сохранил устойчивость производственных процессов и операционную эффективность по итогам 2025 года – увеличил объем добычи алмазоносной руды на 2% до более чем 2,8 миллиона тонн и сохранил добычу алмазов на уровне прошлого года – почти 3,5 миллиона карат.

"Стабильная работа "Севералмаза" – это важный фактор экономики Архангельской области. Компания формирует долгосрочную производственную повестку: планирует расширение добычи алмазов на новых месторождениях и усиливает кооперацию с научными и промышленными центрами региона. Это создает прочную основу для развития предприятия на горизонте десятилетий", - отметил Маринычев, слова которого приводятся в сообщении.

Сегодня предприятие ведет промышленную добычу алмазов на двух трубках: "Архангельская" и "Карпинского-1". Активно ведется проектирование работ для запуска алмазодобычи на трубке "Карпинского-2", где первые алмазы были добыты в ходе опытных работ в ноябре 2018 года. На сегодняшний день подтвержден промышленный и экономический потенциал месторождения.

Глава региона отметил, что "Севералмаз" является одним из ключевых, системообразующих предприятий Архангельской области, которое позволяет вовлечь производственные процессы по добыче и обогащению алмазной руды в новые направления развития экономики Архангельской области.

"В целом предприятие демонстрирует устойчивую работу: несмотря на непростую ситуацию на мировом алмазном рынке, сохраняется стабильный уровень добычи. Важно, что при этом обеспечивается и социальная стабильность – численность коллектива составляет порядка полутора тысяч человек, растет уровень заработной платы", - сказал Цыбульский.

Глава региона также отметил работу компании в части экологической и технологической повестки – проекты по вовлечению в промышленное использование отходов алмазодобычи, в частности, сапонита. "Знаю, что в ближайшее время планируете запускать этот проект, и я уверен, что у него большие перспективы", - подчеркнул Цыбульский.