Серохвостов не вошел в список кандидатов в основную сборную по биатлону
15:44 09.04.2026 (обновлено: 16:00 09.04.2026)
Серохвостов не вошел в список кандидатов в основную сборную по биатлону

Исполком тренерского совета СБР утвердил кандидатов в сборные на новый сезон

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов (слева направо)
Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов (слева направо). Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Исполком тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) утвердил список спортсменов-кандидатов в основной и резервный составы мужской и женской сборных России на сезон-2026/27, сообщается в Telegram-канале организации.
У мужчин в основной состав вошли Эдуард Латыпов, Карим Халили, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Роман Еремин, Савелий Коновалов, Евгений Сидоров, Алексей Вагин, Александр Логинов, Иван Колотов, Дмитрий Евменов, Ярослав Конкин, Юрий Иванов и Даниил Усов.
В резервном составе значатся Даниил Серохвостов, Егор Прокудин, Роман Канаровский, Михаил Стребко, Тимофей Грехов, Леонид Кульгускин, Михаил Куприн и Алексей Матвеев.
В женский основной состав включены Наталия Шевченко, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Халили, Анастасия Томшина, Инна Терещенко, Ирина Казакевич, Юлия Коваленко, Анастасия Гришина, Елизавета Бурундукова, Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Виктория Метеля, Ульяна Черепанова, Анастасия Зырянова и Екатерина Мошкова.
В резервный состав вошли Маргарита Болдырева, Алина Плицева, Елизавета Фролова, Анастасия Куприянова, Виолетта Шадрина, Светлана Якуничева, Татьяна Фролова и Валерия Полянская.
Списки кандидатов направлены на утверждение в исполком СБР.
