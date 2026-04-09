Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда Руне планирует вернуться к соревнованиям АТР - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:02 09.04.2026 (обновлено: 15:18 09.04.2026)
Стало известно, когда Руне планирует вернуться к соревнованиям АТР

Руне хочет вернуться к соревнованиям АТР в мае на грунтовом турнире в Гамбурге

© Фото : Пресс-служба ATPДатский теннисист Хольгер Руне
Датский теннисист Хольгер Руне - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Фото : Пресс-служба ATP
Датский теннисист Хольгер Руне. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Бывшая четвертая ракетка мира датчанин Хольгер Руне планирует вернуться к соревнованиям Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мае на грунтовом турнире в немецком Гамбурге, сообщается на сайте АТР.
Руне выбыл из строя с октября из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной на турнире в Стокгольме. Он перенес операцию по поводу полного разрыва ахилла. Турнир в Гамбурге пройдет с 17 по 23 мая.
Руне 22 года. На его счету пять титулов АТР. В текущем мировом рейтинге он занимает 29-е место.
ТеннисСпортАТРХольгер Руне
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Ак Барс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Астон Вилла
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ноттингем Форрест
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Сельта
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    АЕК Афины
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фиорентина
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Страсбур
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шахтер Донецк
    АЗ Алкмар
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала