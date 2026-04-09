Стало известно, когда Руне планирует вернуться к соревнованиям АТР

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Бывшая четвертая ракетка мира датчанин Хольгер Руне планирует вернуться к соревнованиям Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мае на грунтовом турнире в немецком Гамбурге, сообщается на сайте АТР.
Руне выбыл из строя с октября из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной на турнире в Стокгольме. Он перенес операцию по поводу полного разрыва ахилла. Турнир в Гамбурге пройдет с 17 по 23 мая.
Руне 22 года. На его счету пять титулов АТР. В текущем мировом рейтинге он занимает 29-е место.