Россия может задействовать часть модулей МКС при создании новой станции - РИА Новости, 09.04.2026
23:02 09.04.2026
Россия может задействовать часть модулей МКС при создании новой станции

Эйсмонт: Россия может задействовать часть модулей МКС при создании новой станции

МКС - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. После завершения миссии МКС Россия может задействовать часть ее модулей при создании новой орбитальной станции, в том числе модуль "Наука", заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт.
"Тот факт, что модуль "Наука" планируют использовать на Российской орбитальной станции (РОС), выглядит как естественное и ожидаемое развитие событий после завершения эксплуатации МКС", - сказал Эйсмонт деловой газете ВЗГЛЯД.
Сейчас, по его словам, реализуется наиболее рациональный сценарий замены МКС новой космической станцией с включением в ее состав относительно "молодых" модулей российского сегмента, в том числе "Науки", которая эксплуатируется в космосе лишь с 2021 года.
А вот модуль "Заря", напоминает Эйсмонт, это первый модуль Международной космической станции, с которого все начиналось. При этом он подчеркивает, что МКС не рекордсмен по продолжительности эксплуатации аппаратов. Так, например, известные всем "Вояджеры" находятся в космосе с 1978 года, а космический телескоп "Хаббл" был запущен в девяностые годы прошлого столетия.
"Он принадлежит американцам, они его у нас купили. И как самый пожилой, он заслужил право на покой. То есть он может быть заменен на новый модуль, базовый для новой станции. Как и "Звезда", - добавил он.
По его словам, строительство РОС будет схоже с развитием МКС – все начнется с нового транспортно-энергетического модуля, а затем станция будет наращиваться за счет "Науки" и других не слишком старых модулей.
"А "Зарю" и "Звезду", по-видимому, придется утопить. Как и некоторые другие модули. Но какие именно, пока неизвестно, поскольку это находится в процессе решения", - заключил Эйсмонт.
