"Роскосмос" и РАН подписали соглашение о сотрудничестве по освоению космоса - РИА Новости, 09.04.2026
12:03 09.04.2026
"Роскосмос" и РАН подписали соглашение о сотрудничестве по освоению космоса

"Роскосмос" и РАН скоординируют усилия по созданию космической аппаратуры

© РИА Новости / Роскосмос
Пуск ракеты-носителя Протон-М со спутником наблюдения Электро-Л с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником наблюдения "Электро-Л" с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и президент Российской академии наук Геннадий Красников в ходе Российского космического форума подписали соглашение о координации усилий при создании научной аппаратуры для исследования и освоения космоса, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как сообщил "Роскосмос", цель соглашения - повышение эффективности сотрудничества РАН и госкорпорации при создании и использовании космических комплексов и комплексов научной аппаратуры для исследования и освоения космоса.
Ожидается, что в рамках соглашения будет достигнут новый уровень координации усилий для получения приоритетных научных и прикладных результатов, что в итоге поспособствует достижению технологического лидерства, обеспечения национальной безопасности, роста научного и социально-экономического потенциала России.
В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, РИА Новости выступает ее информационным партнером.
