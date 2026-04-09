"Роскосмос" и РАН подписали соглашение о сотрудничестве по освоению космоса

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и президент Российской академии наук Геннадий Красников в ходе Российского космического форума подписали соглашение о координации усилий при создании научной аппаратуры для исследования и освоения космоса, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что в рамках соглашения будет достигнут новый уровень координации усилий для получения приоритетных научных и прикладных результатов, что в итоге поспособствует достижению технологического лидерства, обеспечения национальной безопасности, роста научного и социально-экономического потенциала России.
В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса.