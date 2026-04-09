Ракету "Союз-5" планируют использовать для полетов космонавтов

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. После летных испытаний ракету "Союз-5" в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" планируют использовать не только для запуска спутников, но и для полетов космонавтов, заявил в четверг председатель аэрокосмического комитета министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Баубек Оралмагамбетов.

"После летных испытаний, конечно же, возникает идея использования ракетоносителя "Союз- 5", не только для вывода космических аппаратов, но и возможности вывода космонавтов", - сказал Оралмагамбетов на российском космическом форуме.

Ранее в четверг сообщалось, что первый пуск ракеты "Союз-5" в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" намечен на ближайшие дни.