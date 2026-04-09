Пуск ракеты "Союз-5" состоится в ближайшие дни

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первый пуск ракеты "Союз-5" в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" намечен на ближайшие дни, заявил в четверг председатель аэрокосмического комитета, министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Баубек Оралмагамбетов.

"Проект находится на завершающей стадии. Первый летный пуск мы ожидаем в ближайшие дни. Мы надеемся, что через несколько дней мы все услышим хорошие новости", - заявил Оралмагамбетов на Российском космическом форуме.