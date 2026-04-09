Пуск ракеты "Союз-5" состоится в ближайшие дни - РИА Новости, 09.04.2026
14:47 09.04.2026 (обновлено: 14:56 09.04.2026)
Пуск ракеты "Союз-5" состоится в ближайшие дни

Первый пуск ракеты "Союз-5" проекта "Байтерек" состоится в ближайшие дни

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первый пуск ракеты "Союз-5" в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" намечен на ближайшие дни, заявил в четверг председатель аэрокосмического комитета, министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Баубек Оралмагамбетов.
"Проект находится на завершающей стадии. Первый летный пуск мы ожидаем в ближайшие дни. Мы надеемся, что через несколько дней мы все услышим хорошие новости", - заявил Оралмагамбетов на Российском космическом форуме.
"Байтерек" - российско-казахстанский проект по модернизации площадки номер 45 космодрома "Байконур". Ранее оттуда запускали ракеты "Зенит". После модернизации здесь будут стартовать новые российские "Союзы-5".
Луна - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
В "Роскосмосе" заявили о необходимости пилотируемых миссий на Луну
Вчера, 12:19
 
