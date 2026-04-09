Путин подписал закон о запрете на испытательный срок для женщин с детьми - РИА Новости, 09.04.2026
17:01 09.04.2026 (обновлено: 17:47 09.04.2026)
Путин подписал закон о запрете на испытательный срок для женщин с детьми

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, запрещающий испытательный срок при приеме на работу женщин с детьми до трех лет.
Как следует из сопроводительных материалов, это связано с чрезвычайной нагрузкой и повышенной ответственностью для матери ребенка в этом возрасте. Изменение вступит в силу с 1 сентября, сейчас такой запрет действует лишь при воспитании детей до полутора лет.
Как поясняли авторы закона, испытательный срок создает избыточный стресс и лишние психологические барьеры, затрудняет возвращение к работе и мешает полноценной трудовой адаптации.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что изменения защитят в том числе молодых мам, выходящих на работу после декретного отпуска.
