Путин подписал закон для пресечения обращения поддельных пестицидов

16:53 09.04.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на пресечение обращения контрафактных и фальсифицированных пестицидов и агрохимикатов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон запрещает с 1 марта 2027 года обращение в России пестицидов и агрохимикатов, по которым отсутствует информация в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, или в нее внесены заведомо недостоверные сведения о них.
При этом будет осуществляться федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением гражданами и юрлицами требований к достоверности и полноте представляемых в данную систему сведений; требований о запрете обращения пестицидов и агрохимикатов, информации о которых в ней нет; а также требований к тарной этикетке на пестицид и агрохимикат при ввозе и реализации в РФ.
Правительство РФ установит порядок приостановки, изъятия из обращения и уничтожения пестицидов и агрохимикатов, о которых в государственной информсистеме прослеживаемости нет сведений или содержится заведомо ложная информация.
В случае выявления таких пестицидов и агрохимикатов приостанавливать их обращение будут Россельхознадзор и Роспотребнадзор. При этом собственники этих пестицидов и агрохимикатов будут вправе самостоятельно изъять их из обращения вместе с тарой. Обезвреживание, утилизация, уничтожение пришедших в негодность или запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов, а также тары из-под них обеспечиваются гражданами, в том числе ИП, и юрлицами в соответствии с законодательством РФ.
Ввоз в Россию регистрационных образцов пестицидов и агрохимикатов для проведения регистрационных испытаний и научных исследований будет осуществляться без госрегистрации в количестве, определенном программой таких испытаний при ее наличии. Ввоз пестицидов и регистрационных образцов пестицидов будет осуществляться при наличии заключения (разрешительного документа) на ввоз, предоставляемого Минсельхозом России.
Как отмечается в сопроводительных документах к закону, применение фальсифицированных и контрафактных пестицидов и агрохимикатов несет угрозу жизни и здоровью человека и окружающей среде, а также наносит вред сельскохозяйственным культурам, снижает их урожайность либо полностью уничтожает урожай.
