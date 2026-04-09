21:59 09.04.2026
СМИ: британская полиция готовится к допросам чиновников по делу Эпштейна

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости. Британская полиция готовится к допросам высокопоставленных чиновников и политиков по делу связей бывшего посла страны в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Столичная служба полиции готова расширять свое расследование, и полицейские могут начать допрашивать высокопоставленных и бывших чиновников в качестве свидетелей в течение нескольких недель", - пишет издание.
Как отмечает Politico, полиции предстоит принять "деликатное" решение о возможном допросе назначившего Мандельсона на должность посла премьер-министра Кира Стармера, а также бывшего главы его аппарата Моргана Максуини, который одобрил назначение.
Кроме того, на допрос может быть вызвал бывший премьер Гордон Браун, в правительстве которого состоял Мандельсон во время расследуемых связей с Эпштейном.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Великобритании Гордона Брауна, переслал внутренний документ кабмина Соединенного Королевства Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
В начале марта кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, ушедшего в отставку в 2025 году из-за связей с Эпштейном. Файлы содержат информацию о решении назначить его послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности. Максуини, который участвовал в процессе назначения, на фоне скандала ушел в отставку.
