СМИ: британская полиция готовится к допросам чиновников по делу Эпштейна

ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости. Британская полиция готовится к допросам высокопоставленных чиновников и политиков по делу связей бывшего посла страны в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Столичная служба полиции готова расширять свое расследование, и полицейские могут начать допрашивать высокопоставленных и бывших чиновников в качестве свидетелей в течение нескольких недель", - пишет издание.

В начале марта кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, ушедшего в отставку в 2025 году из-за связей с Эпштейном. Файлы содержат информацию о решении назначить его послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности. Максуини, который участвовал в процессе назначения, на фоне скандала ушел в отставку.