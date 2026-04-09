Российской фигуристке не продали украшения в Италии из-за паспорта

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что в Италии ей отказали в покупке в магазинах Dior и Louis Vuitton из-за российского паспорта.
Петросян была единственной российской фигуристкой на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые прошли в феврале. Она заняла шестое место.
«
"У меня остался небольшой осадок после посещения в аэропорту Dior. Я хотела себе купить сережки и колечко. И тут девушка просит паспорт, естественно. Видит этот красный паспорт, бордовый, и говорит: "Слушайте, такая ситуация, людям из России мы не можем продавать". И в Louis Vuitton тоже сказали, что нельзя", - сказала Петросян в шоу ALEKO in my bag в соцсети "ВКонтакте".
"С Олимпиады летим, у нас есть товарищ из Грузии. Думаю: сейчас его приведу, купим. Достает он паспорт, потом посадочный. Ему говорят: "Очень извиняюсь, но вы летите в Москву, вам мы тоже не можем продать". Не каждый бренд так делает, сказали, что именно Dior и Louis Vuitton", - отметила фигуристка.