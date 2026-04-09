Подтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана

Ситуацию с паводками в Чечне и Дагестане признали ЧС федерального уровня

МАХАЧКАЛА, 9 апр — РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков объявил о повышении уровня ЧС в Чечне и Дагестане из-за ситуации с паводками.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и с учетом заслушанных нами докладов, принято решение обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — сказал он на заседании в Махачкале.

Правительство уже сформировало отдельную комиссию по ликвидации последствий под его руководством. В ее состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов.

Сегодня утром министр прибыл в Дагестан, где провел совещание и облетел территории на вертолете. Вместе с ним прибыла оперативная группа, которая будет работать в подтопленных районах.

После он проверил ход ликвидации последствий стихии в Мамедкале — одном из наиболее пострадавших сел в республике. Там прорвало дамбу комплекса гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища, после чего почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления.

В конце марта и 5 апреля на Дагестан обрушились мощные ливни, в городах и селах затопило дома. Из-за этого начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей. В горах сошли лавины и сели. Жертвами стихии стали шесть человек, в том числе трое детей.