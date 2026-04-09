Америку спас Пакистан — и не только он

Сейчас всем просто не до того, чтобы обращать чрезмерное внимание на строчки из обращения Дональда Трампа: решение о двухнедельном прекращении огня в Иране принято по просьбе Пакистана.

Пакистан? Пакистанцы попросили — и Трамп послушался? Но как это произошло и кто помог организовать такую роль Исламабада? Понятно, что большинству участников сюжета (а это практически весь мир) пока просто не до подробных расследований на такую тему. Все всплывет позже. Но уже сегодня можно сказать, что сюжет о Пакистане-миротворце — это страница из учебника на тему о пользе скромности в мировой дипломатии, особенно такой дипломатии, цена которой — тысячи погибших и крах целых держав. Причем скромных в этой истории гораздо больше, чем одно, пусть и большое государство в Южной Азии, граничащее с Ираном.

Какие известны факты о пакистанском посредничестве? Здесь надо учитывать, что с фактами в нашем мире сложно, их надо долго подтверждать или честно выражать сомнения по поводу их точности, тем более в нынешней накаленной ситуации. Но пока так: по данным The New York Times , премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф говорит, что пригласил американцев и иранцев для переговоров в эту пятницу в Исламабад. Это географически удобное место для перемещения как иранцев, так и американцев. Насчет стопроцентного подтверждения из Белого дома — неясно, там вообще цена слова девальвирована. Иран, по китайским данным, согласен.

Индийские источники подтверждают , что в прекращении огня ключевую роль сыграли тот же Шахбаз Шариф и Асим Мунир, начальник штаба пакистанской армии. Китайский ресурс сообщает , что за минуты до своего объявления о прекращении огня Трамп имел беседу с Асимом Муниром.

Еще подробности из китайских СМИ: да, Иран согласился на переговоры в Исламабаде. И — опять The New York Times — Пекин якобы оказал давление на иранские власти, чтобы они послали делегацию в пакистанскую столицу.

Уже что-то яснее: на сцене (или за сценой) появляются китайцы. Не откажу себе в удовольствии процитировать комментарий недельной давности. "Тут есть относительно свежий факт: китайско-пакистанская инициатива по прекращению конфликта. Нет ни малейших сомнений, что в данный момент воюющие стороны могут и не заметить эту, в общем-то, классическую миротворческую формулу. Но пакистанцы провели реально хорошую работу: сначала собрали у себя министров иностранных дел Египта, Турции и Саудовской Аравии, а потом немедленно отправили своего в Пекин".

Понятно, что Пакистан — помимо того, что война против Ирана для этой соседней страны настоящее бедствие — давний стратегический партнер Китая, по множеству экономических и политических соображений. И именно поэтому в пекинских СМИ мы видим ключевые подробности по поводу миротворческо-посреднической роли Пакистана, особенно с учетом того, что эта страна (главным образом упомянутый Асим Мунир) в последнее время начали дружить с администрацией Трампа, в том числе чтобы не слишком бояться Индии. Так Исламабад оказался в почетной роли посредника, хотя прекращение огня, как уже сказано, — это совместная китайско-пакистанская работа.

Но не только их. Обратим внимание на недавний дипломатический сюжет в ООН, когда Россия и Китай солидарно порушили проект резолюции Совета Безопасности, который бы давал некоторым людям некоторые права применять военную силу для разблокировки Ормузского пролива. Не то чтобы США так уж слушались ООН, но тем не менее.

Однако и это еще не все. Москва и Пекин выдвинули свой альтернативный проект для того же пролива. Понятно, что всегда найдется кому тоже наложить на этот проект вето, но в любом случая ясно: две наши державы продвигают внятную конструкцию будущего для всего Ближнего Востока, а пакистанское посредничество — лишь одна из деталей этой конструкции.

Понятно, что выпячивать эту свою роль Москве и Пекину было бы недипломатично. В том числе потому, что в США хватает темных сил, которые намекают: да, вообще-то, мы не просто с Ираном воюем. Россия подозревается в том, что снабжает иранцев разведданными для наведения их ракет, Пекин подозревается в том же. Кроме того, есть такая забавная история : некие частные китайские информационные компании якобы пустили в свободную продажу всем желающим продукт китайского искусственного интеллекта. Который анализирует то, что якобы находится в свободном доступе — спутниковые снимки и прочее, показывающее в неприятных для США деталях весь ход боевых действий на Ближнем Востоке. И понятно, что частные-то они частные, эти аналитические структуры, но ощущения от их деятельности какие-то неприятные. По крайней мере, у американцев: они чувствуют себя мухой под микроскопом. Причем мухой не сильно победоносной.