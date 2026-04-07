Постпред КНР назвал российско-китайский проект по Ирану объективным

ООН, 7 апр – РИА Новости. Подготовленный РФ и КНР проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку объективный и справедливый, в нем, в частности, отражена приверженность обеспечению свободы судоходства, заявил постпред Китая при Всемирной Организации Фу Цун.

Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, "который создал бы опасный прецедент для международного права". Этот односторонний документ, подчеркивал он, "изобиловал несбалансированными, некорректными и конфронтационными элементами". Содержащиеся в проекте формулировки, по словам Небензи, "могли трактоваться недобросовестными государствами как легитимизирующие применение силы".