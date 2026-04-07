Постпред КНР назвал российско-китайский проект по Ирану объективным

ООН, 7 апр – РИА Новости. Подготовленный РФ и КНР проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку объективный и справедливый, в нем, в частности, отражена приверженность обеспечению свободы судоходства, заявил постпред Китая при Всемирной Организации Фу Цун.
Ранее об этом проекте сообщал постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, документ "будет краток и в равноудаленном и сбалансированном ключе в соответствии с принципами международного права и Устава ООН, в частности, о мирном разрешении споров".
"Текст этого проекта резолюции является объективным и справедливым. Там отражена приверженность разрядке напряженности, налаживанию диалога, переговоров, обеспечению свободы судоходства и безопасности", – сказал Фу Цун в ходе заседания СБ ООН.
КНР надеется на поддержку членов СБ ООН по документу, отметил он.
Ранее во вторник РФ и КНР, как передавал корреспондент РИА Новости, наложили вето не проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу.
Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, "который создал бы опасный прецедент для международного права". Этот односторонний документ, подчеркивал он, "изобиловал несбалансированными, некорректными и конфронтационными элементами". Содержащиеся в проекте формулировки, по словам Небензи, "могли трактоваться недобросовестными государствами как легитимизирующие применение силы".