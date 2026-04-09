Обучать ветеринаров нужно так же, как врачей, считают эксперты

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Чтобы научить лечить животных, надо быть практикующим специалистом, заявил директор Института живых систем ДГТУ Алексей Ермаков в преддверии XXXIV Московского международного ветеринарного конгресса.

По его словам, сегодня у образовательных учреждений, готовящих ветеринаров, нет полноценных инструментов для привлечения практиков в вузы, как это принято в медицинских университетах.

"Каждый преподаватель вуза, независимо от того, анатомию он преподает или хирургию, должен иметь за плечами опыт практической деятельности. Более того, он должен вести самостоятельный прием, как это устроено в медицинском образовании", — сообщил Ермаков.

Он уточнил, что в медицинских вузах заведующие кафедрами, профессора, доценты — все ведут прием в больницах или внутривузовских клиниках, все являются практикующими врачами. В ветеринарии этого нет. И пока не появятся стимулы для привлечения практикующих врачей в орбиту вузов, изменения невозможны.

"На сегодняшний день вузы заинтересованы в практикующих врачах больше, чем практикующие врачи — в вузах. Поэтому университеты должны измениться и придумать какие-то "фишечки", которые заставят практиков прийти", — объяснил ветеринар.

Одно из возможных решений эксперт видит в создании специального конкурса, в рамках которого министерство будет выдавать субсидии под проекты собственных ветеринарных клиник при университетах.

"Это гораздо выгоднее, чем просто давать деньги на приборную базу. Нужно давать под проект. Если министерство придумает такой конкурс проектов, и в вузах за государственные деньги начнут появляться собственные клиники — это будет самое выгодное вложение госбюджета", — объяснил эксперт.

Необходимость ускоренного решения этих проблем в ветеринарном образовании подчеркнул президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный врач РФ Сергей Середа.

"Образование — консервативная история, сделать все быстро невозможно. Но и затягивать, как мы сейчас затянули на 20 с лишним лет, непозволительно и расточительно для государства. Каждый ректор вуза должен отвечать за того, кого выпускает", — заявил Середа.