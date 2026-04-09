Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россия передала Украине тысячу погибших военных, сообщил в Telegram-канале глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.
"С той стороны получено 41 (тело — Прим. ред.) погибших наших. Это о соотношении потерь", — добавил он.
Предыдущий обмен прошел 26 февраля. Тогда Киев взамен на тысячу тел военнослужащих передал Москве 35 погибших солдат.
Гуманитарные обмены стали результатом трех раундов прямых переговоров в Стамбуле, последний состоялся в июле прошлого года. Кроме того, по их итогам стороны обменялись военнопленными и проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
В начале 2026-го в Абу-Даби и Женеве состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись пленными по схеме "157 на 157", а после третьего передали друг другу еще по 500 человек.
Как заявляли в Кремле, сейчас диалог встал на паузу из-за сосредоточенности США на ближневосточном конфликте.