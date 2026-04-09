Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 09.04.2026 (обновлено: 16:15 09.04.2026)
Мишустин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Мишустин: 6 субъектам направят более 2 млрд руб на модернизацию здравоохранения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинский работник проводит забор крови
Медицинский работник проводит забор крови - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правительство направит шести российским субъектам свыше 2 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина напомнил, что в России продолжается работа по модернизации первичного звена здравоохранения.
Деньги - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Регионы получат миллиарды рублей на развитие IT в здравоохранении
Вчера, 15:20
"Правительство помогает регионам с решением такой задачи. Дополнительно направим шести российским субъектам свыше 2 миллиардов рублей на эти цели", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он добавил, что существенная часть денег пойдет на строительство шести объектов здравоохранения для детей и взрослых в Краснодарском крае, в Якутии появится новый больничный комплекс и новый лечебный корпус.
Дагестане - поликлиника. Для нее закупят и нужное оборудование, так же, как и для одного из учреждений Смоленской области. В Воронежской области обновят больницы и врачебную амбулаторию, проведут капитальный ремонт трех зданий медицинских организаций. Часть финансирования пойдет на завершение строительства поликлиники в Ивановской области", - добавил российский премьер.
Мишустин подчеркнул, что развитие инфраструктуры в здравоохранении необходимо для повышения качества и доступности помощи гражданам и важно, чтобы все работы шли с соблюдением сроков. Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко внимательно за этим следить и в течение месяца заключить соглашения с регионами о предоставлении субсидий.
Медицинская сестра идет по коридору больницы - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Путин поручил проанализировать причины низкой удовлетворенности медпомощью
6 апреля, 12:11
 
РоссияКраснодарский крайРеспублика ДагестанМихаил МишустинМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала