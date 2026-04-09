Регионы получат миллиарды рублей на развитие IT в здравоохранении

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правительство РФ направит 10 миллиардов рублей 84 регионам страны для развития информационных технологий в здравоохранении, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Десять миллиардов рублей получат 84 российских субъекта. За счет этих средств продолжим налаживать взаимодействие всех медицинских информационных систем, будет внедряться и электронный документооборот, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта", - сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Как указал премьер, финансирование также позволит обеспечить предоставление сервисов в личном кабинете на портале "Госуслуги", где люди могут записаться на прием или вызвать врача на дом, оформить больничный, получить направление на реабилитацию или электронный рецепт.

"Сейчас такими возможностями и целым рядом иных востребованных услуг пользуются свыше трети наших граждан. Рассчитываем, что эти меры позволят повысить эффективность системы здравоохранения, снизить административную нагрузку на врачей, соответственно, пациентам быстрее будет оказываться необходимая помощь, причем повсеместно, где бы они ни жили", - добавил Мишустин.

Он уточнил, что правительство уже подготовило постановление и распоряжение о порядке предоставления и распределения этих средств. Глава кабмина напомнил о важности более активного внедрения передовых платформенных и цифровых технологий в сфере здравоохранения.