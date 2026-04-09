Медведев призвал не допустить завоза новых опасных инфекций в Россию

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Вирус Нипах недавно наделал шуму, но в мире есть и другие очень опасные патогены, важно не допускать завоза опасных инфекционных заболеваний в РФ, отметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Всемирная организация здравоохранения называет Нипах одним из самых опасных вирусов в мире: лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень смертности составляет от 40% до 75%.