Медведев призвал не допустить завоза новых опасных инфекций в Россию - РИА Новости, 09.04.2026
21:48 09.04.2026
Медведев: вирус Нипах недавно наделал шуму, но есть и другие опасные патогены

© РИА Новости / POOL | Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Вирус Нипах недавно наделал шуму, но в мире есть и другие очень опасные патогены, важно не допускать завоза опасных инфекционных заболеваний в РФ, отметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он обсудил вопросы борьбы с новыми опасными инфекциями и контроля за эпидемиологической ситуацией в России на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Видео опубликовано в его канале в Max.
"Недавно шуму наделал такой вирус как Нипах, но дело не только в нем. Есть и другие вирусы, причем реально очень опасные", - упомянул Медведев.
Риски возникновения новых инфекций остаются весьма серьезными, подчеркнул он, - поэтому важно вести системный мониторинг эпидемиологической обстановки, не допуская завоза опасных инфекционных заболеваний.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия заявили о нескольких случаях заражения вирусом Нипах среди медицинских работников. Многие страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, на фоне данных сообщений объявили об усилении мер санэпиднадзора.
Всемирная организация здравоохранения называет Нипах одним из самых опасных вирусов в мире: лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень смертности составляет от 40% до 75%.
