МЧС разработает план восстановления поврежденного жилья в Дагестане - РИА Новости, 09.04.2026
19:35 09.04.2026
МЧС разработает план восстановления поврежденного жилья в Дагестане

МЧС разработает план восстановления поврежденного жилья в Дагестане и Чечне

© Администрация МО "Хасавюртовский район"/MAX
Последствия подтопления в Дагестане
Последствия подтопления в Дагестане - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Администрация МО "Хасавюртовский район"/MAX
МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России, руководитель правительственной комиссии Александр Куренков поставил задачу разработать планы восстановления поврежденного из-за наводнения жилья в Дагестане и Чечне.
"По результатам обследования технического состояния зданий организовать разработку планов восстановления поврежденного жилья и социально-значимых объектов", - сказал он, обращаясь к главам регионов.
Глава МЧС попросил коллег из федерального центра не оставаться безучастными и активно включиться в эту работу по своим направлениям.
"Региональным властям необходимо оказать всю необходимую помощь", - добавил Куренков.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек. Жертвами непогоды в республике стали шесть человек.
Самолет МЧС России доставил в Дагестан гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
МЧС доставило в Дагестан гуманитарную помощь
ЖильеРеспублика ДагестанРоссияДербентский районАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в ДагестанеПроисшествия
 
 
