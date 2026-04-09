МЧС разработает план восстановления поврежденного жилья в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России, руководитель правительственной комиссии Александр Куренков поставил задачу разработать планы восстановления поврежденного из-за наводнения жилья в Дагестане и Чечне.

"По результатам обследования технического состояния зданий организовать разработку планов восстановления поврежденного жилья и социально-значимых объектов", - сказал он, обращаясь к главам регионов.