МЧС разработает план восстановления поврежденного жилья в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России, руководитель правительственной комиссии Александр Куренков поставил задачу разработать планы восстановления поврежденного из-за наводнения жилья в Дагестане и Чечне.
"По результатам обследования технического состояния зданий организовать разработку планов восстановления поврежденного жилья и социально-значимых объектов", - сказал он, обращаясь к главам регионов.
Глава МЧС попросил коллег из федерального центра не оставаться безучастными и активно включиться в эту работу по своим направлениям.
"Региональным властям необходимо оказать всю необходимую помощь", - добавил Куренков.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек. Жертвами непогоды в республике стали шесть человек.
