Рейтинг@Mail.ru
Марченко давит на себя из-за снижения результативности в НХЛ, заявил тренер
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:48 09.04.2026 (обновлено: 23:05 09.04.2026)
Марченко давит на себя из-за снижения результативности в НХЛ, заявил тренер

Тренер Боунесс: Марченко слишком давит на себя из-за снижения результативности

© Фото : twitter.com/bluejacketsnhl
Хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко слишком давит на себя из-за снижения результативности, и от этого у него хуже получается, заявил главный тренер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Рик Боунесс.
"Коламбус" в ночь на 10 апреля по московскому времени сыграет с "Баффало Сейбрз". Марченко в последних 12 матчах забросил одну шайбу.
"Он сильно давит на себя, чтобы забросить, а я хочу, чтобы он получал удовольствие. Чем больше давления он на себя оказывает, тем сильнее напрягается и тем хуже получается. Так что я поговорил с ним в таком роде: "Просто выйди и повеселись сегодня вечером", - цитирует Боунесса журналист Джефф Свобода у себя в соцсети X.
В текущем сезоне Марченко провел 72 матча и набрал 65 очков (26+39). 25-летний россиянин является лучшим снайпером и вторым бомбардиром "Блю Джекетс".
Хоккей. КХЛ. Динамо (Минск) - Ак Барс (Казань) - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
"Ак Барс" обыграл минское "Динамо" в матче второго раунда Кубка Гагарина
Вчера, 22:02
 
ХоккейСпортРик БоунессНациональная хоккейная лига (НХЛ)Коламбус Блю ДжекетсКирилл МарченкоБаффало Сейбрз
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Ак Барс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Астон Вилла
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ноттингем Форрест
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Сельта
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    АЕК Афины
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фиорентина
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Страсбур
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шахтер Донецк
    АЗ Алкмар
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала