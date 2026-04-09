Марченко давит на себя из-за снижения результативности в НХЛ, заявил тренер

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко слишком давит на себя из-за снижения результативности, и от этого у него хуже получается, заявил главный тренер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Рик Боунесс.
"Коламбус" в ночь на 10 апреля по московскому времени сыграет с "Баффало Сейбрз". Марченко в последних 12 матчах забросил одну шайбу.
"Он сильно давит на себя, чтобы забросить, а я хочу, чтобы он получал удовольствие. Чем больше давления он на себя оказывает, тем сильнее напрягается и тем хуже получается. Так что я поговорил с ним в таком роде: "Просто выйди и повеселись сегодня вечером", - цитирует Боунесса журналист Джефф Свобода у себя в соцсети X.
В текущем сезоне Марченко провел 72 матча и набрал 65 очков (26+39). 25-летний россиянин является лучшим снайпером и вторым бомбардиром "Блю Джекетс".