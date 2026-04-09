Новый стадион бухарестского "Динамо" назовут в честь Луческу

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Новый стадион бухарестского "Динамо" будет назван в честь экс-тренера сборной Румынии по футболу Мирчи Луческу, сообщает Mediafax со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Кэтэлина Предою.