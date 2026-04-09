Новый стадион бухарестского "Динамо" назовут в честь Луческу

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Новый стадион бухарестского "Динамо" будет назван в честь экс-тренера сборной Румынии по футболу Мирчи Луческу, сообщает Mediafax со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Кэтэлина Предою.
Отмечается, что стадион получит название "Динамо Мирча Луческу". Специалист является воспитанником академии "Динамо". После завершения игровой карьеры он возглавлял столичный клуб с 1985 по 1990 год.
Бывший тренер санкт-петербургского "Зенита" и сборной Румынии Луческу во вторник скончался на 81-м году жизни после сердечного приступа. В последнем матче под его руководством румыны уступили сборной Турции со счетом 0:1 в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. 29 марта стало известно, что Луческу был экстренно госпитализирован перед тренировкой национальной команды. Позднее он перенес сердечный приступ в больнице, а затем был введен в состояние искусственной комы.