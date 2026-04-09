В ЛНР в пасхальную ночь приостановят действие комендантского часа

ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Действие комендантского часа будет приостановлено в ряде районов ЛНР с 23.00 субботы до 4.00 воскресенья в связи с празднованием Пасхи, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Принял решение приостановить действие комендантского часа в Пасхальную ночь, чтобы жители республики смогли посетить праздничные богослужения в православных храмах. Соответствующий Указ уже подписан. Действие комендантского часа приостановлено с 23.00 11 апреля до 04.00 12 апреля", - сообщил Пасечник в своем канале на платформе Max.
Глава ЛНР подчеркнул, что комендантский час продолжит действовать в ряде прифронтовых районов.
"Исключением станут семь муниципальных образований, где комендантский час продолжит действовать в ранее установленном режиме: Кременской, Сватовский, Троицкий муниципальные округа, а также городские округа города Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк", - дополнил Пасечник.