СМИ: в результате ударов по Ливану в среду погибли более 250 человек
06:12 09.04.2026
СМИ: в результате ударов по Ливану в среду погибли более 250 человек

Al-Jazeera: в результате ударов по Ливану в среду погибли более 250 человек

Последствия израильского удара по зданию в Бейруте
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Более 250 человек погибли в результате израильских ударов по Ливану в среду, ранения получили более 1,1 тысячи человек, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на ливанскую гражданскую оборону.
Ранее минздрав Ливана сообщал, что жертвами израильских ударов по Ливану стали 112 человек, ранения получили 837 граждан.
"По данным ливанской гражданской обороны, в результате атак в среду погибли по меньшей мере 254 человека, еще 1165 получили ранения", - говорится в сообщении телеканала.
В среду израильская авиация нанесла удары по центральным районам Бейрута: Мазраа, Манар, Эйн эль-Мрейсе и Барбур. А также по восьми районам южного пригорода. Под один из ударов в районе Мазраа попал корреспондент РИА Новости.
Движение "Хезболлах" заявило, что намерено ответить на удары Израиля, которые привели к гибели мирных граждан.
