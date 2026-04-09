СМИ: в результате ударов по Ливану в среду погибли более 250 человек

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Более 250 человек погибли в результате израильских ударов по Ливану в среду, ранения получили более 1,1 тысячи человек, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на ливанскую гражданскую оборону.
Ранее минздрав Ливана сообщал, что жертвами израильских ударов по Ливану стали 112 человек, ранения получили 837 граждан.
"По данным ливанской гражданской обороны, в результате атак в среду погибли по меньшей мере 254 человека, еще 1165 получили ранения", - говорится в сообщении телеканала.
В среду израильская авиация нанесла удары по центральным районам Бейрута: Мазраа, Манар, Эйн эль-Мрейсе и Барбур. А также по восьми районам южного пригорода. Под один из ударов в районе Мазраа попал корреспондент РИА Новости.