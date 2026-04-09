СМИ: в результате ударов по Ливану в среду погибли более 250 человек

"По данным ливанской гражданской обороны, в результате атак в среду погибли по меньшей мере 254 человека, еще 1165 получили ранения", - говорится в сообщении телеканала.

В среду израильская авиация нанесла удары по центральным районам Бейрута: Мазраа, Манар, Эйн эль-Мрейсе и Барбур. А также по восьми районам южного пригорода. Под один из ударов в районе Мазраа попал корреспондент РИА Новости.