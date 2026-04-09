Лагно сыграла вничью в десятом раунде турнира претендентов

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи в десятом туре шахматного турнира претенденток, проходящего на Кипре.
Партия завершилась после 53-го хода, Лагно играла белыми фигурами. На счету российской шахматистки стало пять очков (четыре ничьи при трех выигранных и трех проигранных партиях).
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.