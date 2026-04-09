Чемпионка по хоккею на траве лишилась квартиры по "схеме Долиной"
13:59 09.04.2026 (обновлено: 21:57 09.04.2026)
Чемпионка по хоккею на траве лишилась квартиры по "схеме Долиной"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Победительница чемпионата Европы по хоккею на траве в третьем дивизионе Елизавета Дианова лишилась квартиры по "схеме Долиной", сообщает Sport Baza.
По информации источника, три года назад девушка, которая на тот момент работала риелтором, продала свою квартиру и приобрела жилплощадь у пенсионерки за 10 млн рублей. Предварительно она запросила у собственницы справки из НД и ПНД, а также за свой счет провела ее добровольное освидетельствование с электроэнцефалограммой мозга и психологическими тестами.
Однако, как отмечается, пенсионерке удалось доказать, что она рассталась с жилплощадью под влиянием мошенников. Дианова проиграла уже два судебных процесса и подала кассационную жалобу.
