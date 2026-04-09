Космонавт предложил привлечь бизнес к созданию оборудования для МКС
13:22 09.04.2026
Космонавт предложил привлечь бизнес к созданию оборудования для МКС

Кононенко: пора создать открытый реестр потребностей космонавтов

Космонавт Олег Кононенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса", космонавт Олег Кононенко предложил создать открытый реестр потребностей космонавтов, чтобы частные компании могли в инициативном порядке разработать новое оборудование и продукты для удобства экипажей.
"Пора создать открытый реестр потребностей космонавтов. Потому что сегодня бизнес не знает, чего мы хотим и в чем мы нуждаемся", - сказал Кононенко в ходе сессии на Российском космическом форуме в Национальном центре "Россия".
Он добавил, что на таком сайте любой производитель мог бы видеть актуальный список необходимых космонавту средств "начиная от носовых платков с микрофиброй, ирригаторов, зубной пасты, щеток".
"Мне кажется, любой стартап возьмёт это в разработку и через полгода представит с десяток вариантов, потом отдаст государству на сертификацию, и, я думаю, через очень короткий промежуток времени мы получим готовый продукт, который космонавты будут использовать в полете", - отметил Кононенко.
Кроме того, по его мнению, для ускоренной сертификации новинок для некритических товаров её можно было бы упростить.
В целом, как отметил космонавт, на МКС не хватает "привычной еды", бытовых приборов - микроволновки, кофемашины, пылесоса и измельчителя мусора, более удобных и разнообразных средств гигиены, более удобной одежды, в том числе, для занятий спортом, витаминов и пищевых добавок.
Специализированные товары для космонавтов разрабатываются по более жестким стандартам "с нуля" и при их создании закладывается "перенадежность". В результате, по словам Кононенко, такие предметы быта создаются долго и стоят дорого - приходится "переплачивать за перестраховку". Привлечение бизнеса позволило бы решить эти проблемы, считает начальник ЦПК.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
