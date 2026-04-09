11:30 09.04.2026 (обновлено: 11:50 09.04.2026)
Из космоса видны только две границы, заявил Кононенко

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Человеческий глаз может заметить из космоса только две границы между странами - между КНДР и Южной Кореей, а также между Индией и Пакистаном, заявил в четверг начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса", космонавт Олег Кононенко.
"Я бы хотел прокомментировать тот факт, что из космоса границ не видно. Видно границы две", - сказал Кононенко в ходе сессии на Российском космическом форуме.
Он пояснил, что из космоса видны только две государственные границы - между КНДР и Южной Кореей, а также между Пакистаном и Индией.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
КНДРЮжная КореяИндияОлег КононенкоВладимир ПутинЦентр подготовки космонавтовРоскосмосНаука
 
 
