Из космоса видны только две границы, заявил Кононенко

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Человеческий глаз может заметить из космоса только две границы между странами - между КНДР и Южной Кореей, а также между Индией и Пакистаном, заявил в четверг начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса", космонавт Олег Кононенко.