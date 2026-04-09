Коростелев сравнил Клебо с Месси и Роналду

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил РИА Новости, что 11-кратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо можно будет назвать легендой, когда он завершит спортивную карьеру.
Клебо 29 лет, в феврале он стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. Также он установил рекорд по наибольшему количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах (11). Помимо этого, Клебо является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки "Тур де Ски".
"Он уже вошел в историю гонок по очень многим показателям. Но давайте возведем его в статус легенды, когда он закончит. В каком-то плане это можно сравнить с Месси и Роналду. Да, их можно возвести в легенды, но, пока они играют, давайте подождем, а потом они уже окажутся в этом зале славы", - сказал Коростелев.
