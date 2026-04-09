Новосибирская компания подала в суд на блогеров Боню и Малиновскую

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Новосибирская компания "НЛ Континент" (бренд - NL International), производящая биологически активные добавки и коктейли для похудения, подала в суд в иски к блогеру Виктории Боне и телеведущей Маше Малиновской, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Оба иска поступили в суд 6 апреля и к рассмотрению еще не приняты. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Предположительно, в исках к медиаперсонам могут быть заявлены требования о защите деловой репутации.