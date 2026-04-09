Новосибирская компания подала в суд на блогеров Боню и Малиновскую

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Новосибирская компания "НЛ Континент" (бренд - NL International), производящая биологически активные добавки и коктейли для похудения, подала в суд в иски к блогеру Виктории Боне и телеведущей Маше Малиновской, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным "БИР-Аналитик", участниками ООО "НЛ Континент" являются Юлия Гольдорт и Роман Товстик (по 30%), кипрская DK Cytriad Ltd (25%) и Дарина Хохлова (15%). Основной вид деятельности - "производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки". Чистая прибыль в 2025 году составила около 1,9 миллиарда рублей.
Оба иска поступили в суд 6 апреля и к рассмотрению еще не приняты. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Предположительно, в исках к медиаперсонам могут быть заявлены требования о защите деловой репутации.
В феврале такой иск получила, например, бывшая жена убитого в 2020 году "колбасного короля" Владимира Маругова Татьяна Маругова. Суд в Москве уже принял его к рассмотрению.
В декабре прошлого года компания обратилась с иском о защите деловой репутации к воронежскому блогеру Гаяне Арутюнян.
В 2024 году суд в Петербурге частично удовлетворил иск новосибирской компании к медицинскому блогеру Дмитрию Семирядову, обязав ответчика опровергнуть два высказывания в аудиоматериале под заголовком "Как защититься от недобросовестных продавцов БАД" в его Telegram-канале.
