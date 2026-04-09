Книги, которые нельзя пропустить: что купить на ярмарке non/fictioN весна

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. В Гостином Дворе открылась Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioN весна. До 12 апреля издательства представляют самые яркие новинки. Подборка интересных книг разных жанров и направленности — в материале РИА Новости.

"Мозг и его "Я". Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?", Татьяна Черниговская, Константин Анохин

Нейробиолог Константин Анохин и нейролингвист Татьяна Черниговская формулируют 20 ключевых вопросов современной науки о мозге. Ведущие ученые не просто констатируют факты — намечают пути решения сложнейших проблем, предлагая свежий взгляд на связь мозга и личности. Авторы анализируют, как изменились подходы к изучению сознания и какие горизонты открываются для исследований мозга — центра нашего "Я".

"От крестьянок до цариц: Женщины в истории России", Лиз Грюэль-Апер

Исследование о силе, стойкости и многогранности русских женщин — с древности до эпохи империй.

Автор создает коллективный портрет женщин разных эпох — от древнерусских крестьянок и первых княгинь X века до декабристок и нигилисток XIX столетия, от простых тружениц до царственных особ вроде Екатерины II. Уникальный взгляд на быт, судьбу и роль женщины в российском обществе.

"В сумерках моря", Вадим Панов

Книга о маньяке по прозвищу Поденщик от автора бестселлеров в жанре городского фэнтези, фантастики, стимпанка и остросюжетного триллера. Душегуб на протяжении десяти лет убивает людей в Крыму — и исключительно летом. Феликс Вербин приезжает на полуостров по своим делам, но оказывается втянутым в сложное расследование. Вдобавок к маньяку на побережье жестко воюют две криминальные группировки.

"Верхние и нижние", Галина Калинкина

Продолжение серии "Неисторический роман", где издавались произведения Леонида Юзефовича, Алексея Колмогорова, Вячеслава Ставецкого и других известных авторов.

Сага, основанная на реальных фактах из судьбы московской купеческой семьи. Домашние и их родня делятся на "верхних" и "нижних", на "барабанщиков", "кукольников", "законников" и "наследников". Все они пытаются сохранить дом во время Первой мировой войны и затем революции. Одни принимают перемены, другие ждут "окончательного ужаса", чтобы покинуть родину.

"Шура. Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х", Александр Медведев

Автобиография одного из самых ярких артистов российской эстрады. В книге он рассказывает о детстве в Новосибирске, записи первых хитов, взлетах и падениях в карьере, борьбе с болезнью и заново обретенной популярности. В издании уникальные фотографии из личного архива певца.

"Руководитель из ада", Виктор Шейнов

Пособие для тех, кто столкнулся с боссом-манипулятором, проблемным начальником, от которого все устают. Автор учит выстраивать общение и границы с таким руководителем.

Здесь собраны десятки реальных типов "руководителей из ада", стиль управления которых разрушает мотивацию, здоровье и отношения в коллективе. Читатель узнает схемы манипуляций со стороны босса и сотрудников, как их четко распознавать и выстраивать надежную защиту.

"Ртуть", Калли Харт

Мировой фэнтези-бестселлер номер один по версии The New York Times и первая книга цикла "Фейри и алхимия", разошедшаяся тиражом более миллиона экземпляров. К экранизации готовит Netflix.

В умирающем мире Зилварена ртуть стала оружием и проклятием, а союз Саэрис и воина-фейри Кингфишера превращается в историю "от ненависти к любви" на фоне магии, политических интриг и древней алхимии.

Калли Харт — британская писательница, автор более 40 книг в жанрах темной романтики и young adult. Издается в десятках стран.

"Русский костюм", Елена Львовна Мадлевская

В этой книге описаны удивительные вещи "из бабушкиного сундука": косоворотки, сарафаны, покрытые бархатом шубы, красивые кокошники, коты и сороки — виды обуви и головных уборов.

Автор рассказывает, зачем в русском костюме делали фальшивые рукава, как в моду вошли сапоги со скрипом, почему носить одежду без пояса считалось неприличным, какие головные уборы имели крылья, хвосты, рога и даже копыта. А также о том, как в старину шили и украшали одежду и обувь, чем отличались наряды в разных регионах России.

Седерик Сапен-Дефур "Где падают звезды"

Искренняя и трогательная история о любви, испытании и надежде от автора бестселлера "Его запах после дождя".

Ранним утром 12 августа 2022 года Седрик и его жена Матильда поднимаются в небо на парапланах над сверкающей долиной. Но их восторг от полета рушится в один миг: Седрик на секунду отвлекается и теряет Матильду из виду. Где она? Упала на скалы? Жива ли? В панике он спешит к месту падения ее параплана.

"Попович", Сергей Шаргунов

Приключенческий роман от лауреата премии "Большая книга".

Сын священника Лука Артоболевский учится в одиннадцатом классе, готовится к поступлению на филфак, читает Сартра, влюблен в одноклассницу и чувствует, что неотвратимо взрослеет. Строгие правила в семье, соблюдение всех постов и канонов идут вразрез с его желаниями. Он пытается понять — во что и для чего верит и так ли безгрешны те, кто наставляет его. А в церкви тем временем появляется странный монах, который учит мальчишку сомнительным вещам и зовет сбежать из дома — туда, где настоящая жизнь.

"Люблю, мама", Илиана Ксандер

Остросюжетное произведение, в котором переплетаются семейные тайны и темные секреты литературного мира. Роман вошел в топ-10 бестселлеров Amazon. Права на книгу приобрели в 30 странах.

После скоропостижной кончины знаменитой писательницы, автора психологических триллеров, ее дочь Маккензи получает несколько загадочных писем "от фаната № 1" с подписью "ХОХО". Она в ужасе — понимает, что их написала мать, а секреты, открывающиеся там, пострашнее ее романов.

"Свободные от тревоги. Терапевтические практики, которые помогут почувствовать свою ценность и отпустить страхи", Алина Ищанова

Книга практикующего психолога о том, как оставить позади старые обиды и обрести легкость бытия.

Автор объясняет, как распознать хроническую тревогу и справиться с ней, какие убеждения лишь отягощают, а какие могут стать опорой, каким страхам стоит дать уйти, а какие можно превратить в источник внутренней силы.

"Блинная "Клубничная грядка", Лори Гилмор

Всемирно известный шеф-повар Арчер Бэр узнает от адвоката, что в Дрим-Харбор у него есть пятилетняя дочь, и теперь ему придется туда переезжать, и растить девочку одному. Арчер, открыв на новом месте блинную, нанимает няню Айрис Фрейзер. Девушка не рассчитывает задержаться на этой работе надолго, однако увлекается своим строгим и раздражительным, но харизматичным боссом.

"Смерть в Средневековье", Игорь Лужецкий

