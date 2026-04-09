Васильев назвал смешными достижения Клебо в отсутствие российских лыжников

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что не считает 11-кратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо легендой.
Клебо 29 лет, в феврале он стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. Также он установил рекорд по наибольшему количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах (11). Помимо этого, Клебо является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки "Тур де Ски".
«
"Клебо сейчас стал а-ля легендой. Для меня он никакая не легенда. Он завоевал кучу медалей в отсутствие сильнейших лыжников, которыми являются наши ребята. Это же смешно", - сказал Васильев.
"Потом они все больные, значительная часть из них употребляет запрещенные препараты. Это что за спорт такой стал? Они сами уничтожают его, и он становится никому неинтересен. Уверен, что придет время, когда выяснится, на каких препаратах норвежцы выигрывали все свои медали", - добавил он.