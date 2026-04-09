"Ак Барс" обыграл минское "Динамо" в матче второго раунда Кубка Гагарина

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" одержал победу над минским "Динамо" в первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Минске завершилась в пользу гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе победителей дублем отметился Алексей Пустозеров (26-я и 58-я минуты). У проигравших отличился Вадим Мороз (59).
09 апреля 2026 • начало в 19:30
18:11 • Вадим Мороз
05:19 • Алексей Пустозеров
(Никита Дыняк, Степан Фальковский)
"Ак Барс" и "Динамо" впервые встретились в рамках розыгрыша Кубка Гагарина. Минувший матч стал 600-м в КХЛ для нападающего минчан Кирилла Воронина и 400-м для форварда казанцев Дмитрия Яшкина.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Ак Барса". Следующий матч пройдет в субботу в Минске.