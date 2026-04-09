В Хайфе прозвучала сирена воздушной тревоги

ХАЙФА (Израиль), 9 апр - РИА Новости. Сирена воздушной тревоги звучит в городе Хайфа на севере Израиля, предположительно, в связи с обстрелом с территории Ливана, сообщает корреспондент РИА Новости.

Предварительного уведомления об атаке от командования тыла не было, что обычно указывает на обстрел с территории Ливана. Кроме того, армия Израиля предупреждала о возможном обстреле со стороны Ливана в четверг вечером.