Юноша из Каспийска получил квартиру за спасение людей во время наводнения

МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов принял решение выделить 5 миллионов рублей и подарить квартиру 19-летнему Шамилю из Каспийска, который во время наводнения переносил на себе людей через бурный поток воды, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров.

Ранее жительница Каспийска Патимат Устарбекова рассказала РИА Новости, как ее 19-летний сын, у которого диагностирован аутизм, во время наводнения вышел в магазин за булочкой и пропал на два дня, а позже выяснилось, что он помогал людям переходить затопленный мост, проложенный через канаву – переносил их на спине.

"По просьбе моего друга, сенатора Сулеймана Керимова встретился с настоящим героем – Шамилем из Каспийска, который спас более 20 людей во время стихийных наводнений в Дагестане . Сулейман всем героям из Дагестана подарил по 5 миллионов рублей, а Шамиль для нас - настоящий герой. Поэтому было принято решение выделить ему 5 миллионов рублей и подарить квартиру", – сказал Абакаров.

Депутат также сообщил, что Шамиль станет его помощником – скоро молодого человека оформят официально.