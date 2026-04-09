Рейтинг@Mail.ru
Россия защитит Калининград от провокаций, заявила Матвиенко
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 09.04.2026 (обновлено: 15:25 09.04.2026)
Россия защитит Калининград от провокаций, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия никогда не позволит посягнуть на Калининград

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Квартал Рыбная Деревня в Калининграде
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Квартал Рыбная Деревня в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 9 апр - РИА Новости. Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград или Балтийское море, любая провокация получит незамедлительный ответ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко в четверг находится с рабочей поездкой в Калининградской области.
"Я хочу успокоить жителей Калининграда: никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград либо присвоить себе Балтийское море. Такого не будет никогда", - сказала она журналистам.
Председатель СФ подчеркнула, что любая провокация в отношении Калининграда получит незамедлительный ответ.
"Калининград - это форпост России на западе, здесь Балтийский ВМФ базируется. Калининград играет очень важную роль в обеспечении безопасности России,", - констатировала парламентарий.
В рамках рабочей поездки председатель СФ также осмотрела строящийся двухъярусный мост через реку Преголю, а также приняла участие в открытии разводного пешего Философского моста. Кроме того, в Калининграде парламентарий посетила и осмотрела Музей Мирового океана.
КалининградРоссияБалтийское мореВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала