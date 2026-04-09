Россия защитит Калининград от провокаций, заявила Матвиенко

КАЛИНИНГРАД, 9 апр - РИА Новости. Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград или Балтийское море, любая провокация получит незамедлительный ответ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Калининград - это форпост России на западе, здесь Балтийский ВМФ базируется. Калининград играет очень важную роль в обеспечении безопасности России,", - констатировала парламентарий.