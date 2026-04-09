Глава МЧС совершает облет пострадавших от наводнения районов Дагестана

МАХАЧКАЛА, 9 апр – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков совершает облет наиболее пострадавших от наводнения районов Дагестана.
После короткого совещания в аэропорту Махачкалы министр на вертолете отправился на облет зон подтоплений Хасавюртовского и Дербентского районов, чтобы оценить ситуацию с воздуха. Он побывает в наиболее пострадавших селах, в том числе Мамедкале, где проверит ход работ по ликвидации последствий стихии и пообщается с местными жителями.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек. Жертвами непогоды в республике стали шесть человек.
7 апреля, 16:52