Рейтинг@Mail.ru
Глава МЧС совершает облет пострадавших от наводнения районов Дагестана - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 09.04.2026 (обновлено: 14:40 09.04.2026)
Глава МЧС совершает облет пострадавших от наводнения районов Дагестана

© РИА Новости / Зия Гаджиахмедов
Подтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана
© РИА Новости / Зия Гаджиахмедов
Перейти в медиабанк
Подтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 9 апр – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков совершает облет наиболее пострадавших от наводнения районов Дагестана.
После короткого совещания в аэропорту Махачкалы министр на вертолете отправился на облет зон подтоплений Хасавюртовского и Дербентского районов, чтобы оценить ситуацию с воздуха. Он побывает в наиболее пострадавших селах, в том числе Мамедкале, где проверит ход работ по ликвидации последствий стихии и пообщается с местными жителями.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек. Жертвами непогоды в республике стали шесть человек.
Республика Дагестан, Дербентский район, Россия, Александр Куренков, МЧС России, Наводнение в Дагестане, Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала