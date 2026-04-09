Гладков объявил о возобновлении белгородской программы "Детский туризм"

БЕЛГОРОД, 9 апр – РИА Новости. Проект "Детский туризм" возобновит работу в Белгородской области, экскурсии по региону смогут посетить 2 тысячи школьников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В 2026 году мы продолжаем проект детского туризма. Как бы это сложно ни звучало, но война у нас не везде, и мы понимаем, что главные усилия власти — это развитие наших детей. Конечно, мы должны показывать, насколько многогранна, красива и ярка, и перспективна наша Белгородская область нашим детям, чтобы они правильно выбирали профессию, оставались на нашей земле", — сказал белгородский губернатор в своем утреннем обращении в социальных сетях.

Проект "Детский туризм" реализуется в области с 2025 года. Несмотря на сложную оперативную обстановку в отдельных муниципалитетах, регион продолжает инвестировать в развитие подрастающего поколения, отметил глава региона.

Проект "Детский туризм" продлится в Белгородской области до 22 мая. В этом году, как и в прошлом, планируется вовлечь в него 2 тысячи школьников 6-9-х классов. Будет организовано 50 поездок — по 40 детей в одном выезде. Бюджет проекта — более 4,1 миллиона рублей.

Так, в первую неделю проекта школьники Алексеевского округа посетят эко-парк "Пилюгино" в Новооскольском округе, ребята из Нового Оскола — фиджитал-центр в городе Белгороде, дети из Белгорода поедут в Прохоровский округ, в музей "Битва за оружие Великой Победы". А школьники Губкинского округа посетят Корочанский сельскохозяйственный техникум с "Агрокванториумом".

"Что нужно сделать? Оставить заявки классным руководителям, директорам школ от родителей, и они уже подают консолидированные заявки в правительство Белгородской области, и уже будут организованы бесплатные поездки по соседним районам. Уверен, что дети получат большое эмоциональное удовольствие и с пользой и интересом проведут это время", — добавил Гладков.