Географ назвал возможные последствия прорыва дамбы в Дагестане - РИА Новости, 09.04.2026
08:08 09.04.2026 (обновлено: 10:59 09.04.2026)
Географ назвал возможные последствия прорыва дамбы в Дагестане

Идрисов: прорыв дамбы в Дагестане вызвал разрушение части приречных лесов

Геджухское водохранилище в Дагестане, где произошел прорыв дамбы
МАХАЧКАЛА, 9 апр — РИА Новости. Прорыв дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане вызвал части приречных лесов и кустарников, а грязевые массы могли закупорить русло реки Дарвагчай, рассказал РИА Новости кандидат географических наук Идрис Идрисов.
"Была разрушена большая площадь приречных лесов и кустарников ниже по долине. Грязевые массы могли закупорить небольшое русло реки Дарвагчай вблизи моря и вызвать там локальные разливы. Нужно провести мониторинг и обеспечить сброс таких водоемов", — сказал он.
Накануне географ рассказал РИА Новости, что причиной прорыва дамбы могли стать сильные ливни и быстрый сток воды со склонов в бассейне водохранилищ. Возможна также закупорка аварийного водосброса, например, малым оползнем.
Сильные дожди снова обрушились на Дагестан 5 апреля. Геджухское водохранилище переполнилось, там прорвало дамбу. Основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, по данным МЧС, оказались подтопленными около 260 домов. При этом погибла пожилая женщина. В Дербентском районе эвакуировали более пяти тысяч человек.
Республика Дагестан, Дербентский район, Наводнение в Дагестане
 
 
