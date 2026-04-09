Географ назвал возможные последствия прорыва дамбы в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 апр — РИА Новости. Прорыв дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане вызвал части приречных лесов и кустарников, а грязевые массы могли закупорить русло реки Дарвагчай, рассказал РИА Новости кандидат географических наук Идрис Идрисов.
"Была разрушена большая площадь приречных лесов и кустарников ниже по долине. Грязевые массы могли закупорить небольшое русло реки Дарвагчай вблизи моря и вызвать там локальные разливы. Нужно провести мониторинг и обеспечить сброс таких водоемов", — сказал он.
Накануне географ рассказал РИА Новости, что причиной прорыва дамбы могли стать сильные ливни и быстрый сток воды со склонов в бассейне водохранилищ. Возможна также закупорка аварийного водосброса, например, малым оползнем.
Сильные дожди снова обрушились на Дагестан 5 апреля. Геджухское водохранилище переполнилось, там прорвало дамбу. Основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, по данным МЧС, оказались подтопленными около 260 домов. При этом погибла пожилая женщина. В Дербентском районе эвакуировали более пяти тысяч человек.