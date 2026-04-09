Гоночный инженер Ферстаппена перейдет в "Макларен", пишут СМИ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Гоночный инженер четырехкратного чемпиона "Формулы-1" Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе перейдет из "Ред Булл" в "Макларен" в 2028 году, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, Ламбьязе покинет команду по окончании контракта в 2027 году и с 2028 года перейдет на работу в "Макларен". Также в услугах 45-летнего инженера были заинтересованы "Астон Мартин" и "Уильямс". Отмечается, что в ближайшем будущем команду "Макларен" покинет ее руководитель Андреа Стелла, поэтому Ламбьязе может ожидать повышение в должности.