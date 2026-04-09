Фетисов не верит в полноценный допуск России к Олимпиаде-2028
10:39 09.04.2026 (обновлено: 11:26 09.04.2026)
Фетисов не верит в полноценный допуск России к Олимпиаде-2028

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что если бы руководство Международного олимпийского комитета (МОК) было заинтересовано в участии российских спортсменов в Олимпиадах, то они бы уже давно были допущены к соревнованиям.
Как ранее сообщило LSM, латвийское общественное СМИ, руководство Национального олимпийского комитета Латвии на встрече с президентом МОК, состоявшейся в марте, в числе прочего резко выступило против возвращения России на международную арену. В НОК Латвии дали понять, что будут добиваться недопуска россиян на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, особенно под национальным флагом. На двух последних Олимпиадах россияне выступали в ограниченном количестве в нейтральном статусе.
"Если бы МОК хотел видеть наших спортсменов на Олимпийских играх, то мы бы давно в них участвовали - и в 2024 году, и в 2026-м. Может быть, это какая-то запланированная история. И я не думаю, что это только позиция Латвии, в МОК ведь входят все страны. Если бы это было общее голосование вместе с нашими партнерами, то мог бы быть другой результат. А это происходит в организации, которая, по сути, ни в чем не поменялась и все ее члены находятся в одной и той же обойме", - сказал Фетисов.
"По моему мнению, нам обольщаться не приходится. Я понимаю, что наши коллеги обращаются к конгрессменам США, чтобы они как-то повлияли на изменение ситуации. Но решение ведь принимает не страна, которая проводит Олимпийские игры, а Международный олимпийский комитет. И ничто не мешало раньше членам МОК принять решение о нашем участии в Олимпиадах и с флагом, и с гимном. Я готов ошибаться, но пока я не вижу предпосылок для участия в Олимпийских играх 2028 года", - добавил собеседник агентства.
В конце марта парламентская группа РФ провела в Вашингтоне переговоры с конгрессменами США.
ХоккейСпортЛатвияРоссияЛос-АнджелесВячеслав ФетисовМеждународный олимпийский комитет (МОК)Конгресс СШАГосдума РФ
 
