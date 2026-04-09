Фетисов не верит в полноценный допуск России к Олимпиаде-2028

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что если бы руководство Международного олимпийского комитета (МОК) было заинтересовано в участии российских спортсменов в Олимпиадах, то они бы уже давно были допущены к соревнованиям.