СМИ рассказали, как Путин поставил Стармера на место

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил британского премьер-министра Кира Стармера на место перемещением ракетного фрегата "Адмирал Григорович" в Ла-Манш, пишет Daily Express.
"Путин унизил Стармера, отправив фрегат <…> через Ла-Манш", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, российский лидер таким образом бросил вызов британскому премьеру.
The Telegraph в четверг сообщил, что ракетный фрегат "Адмирал Григорович" сопроводил два российских нефтяных танкера во время их прохождения через Ла-Манш.
В марте Лондон заявил, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Британия введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов.